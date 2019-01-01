Глава УГКЦ считает реальным объединение с ПЦУ

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав не считает, что единение между УГКЦ и Православной Церковью Украины в перспективе является утопическим. Такую позицию он высказал в традиционном рождественском интервью «5 каналу», сообщается на сайте УГКЦ.

«Наоборот, - сказал Святослав, - это хорошая радостная перспектива. Потому что весь христианский мир, в частности католическое и православное сообщество, ищут пути к единству. На вселенском уровне происходит диалог, чтобы это единство восстановить. Прежде всего речь идет о евхаристическом общении».

По его словам, речь не идет о восстановлении каких-то структур или переподчинении одной церкви другой. «Высшим знаком церковного единства является таинство евхаристии. Поэтому когда речь идет о поиске путей восстановления единства между христианами, речь идет о восстановлении единства в вере, а затем в ее выражении в литургической жизни. Поэтому когда кто-то разрывает это единство, он разрывает евхаристическое общение. Как это произошло между Москвой и Константинополем, после решения нашей Церкви-матери о предоставлении автокефалии для Православной церкви Украины», - пояснил Святослав.

Он отметил, что уже есть несколько уровней о сотрудничестве, о которых договорились с его блаженством Епифанием.

«Прежде всего, - рассказал предстоятель, - мы хотим вместе исследовать общее наследие Киевского христианства. Потому что так исторически получилось, что греко-католическая церковь часто в истории попадала под западные влияния, в частности латинской церкви. Православная церковь попадала под влияние московское, то есть под влияния этой славно или печально никоновской реформы, которая выражается в определенных обрядовых моментах».

По его словам, речь идет о развитии богословской традиции, о развитии пастырского служения.

«Одно дело является объединение, а другое дело – единение. Во многих делах мы уже можем объединяться», - подчеркнул архиерей.

Блаженнейший Святослав выразил надежду, что Православная церковь Украины, которая теперь будет получать международное признание, войдет во вселенское движение поиска единства церкви Христовой, который есть сегодня на вселенском уровне.

«С православной стороны возглавляет этот процесс Вселенский Патриарх, а с католической стороны - Римская апостольская столица. Кстати, после всех намерений дать ПЦУ автокефалию, Москва вышла из этого экуменического диалога... Думаю, Украинская церковь должна активно в него входить, активно участвовать в этом движении и тогда в Украине мы увидим его реальные плоды», - сказал предстоятель УГКЦ.