С начала года украинскую границу пересекли более миллиона человек

Во время новогодних и рождественских праздников с начала года сотрудники Государственной пограничной службы оформили 1,2 миллиона человек и 200 тыс. транспортных средств, сообщает пресс-служба ГПСУ.

В частности пограничное ведомство привлекло дополнительные пограничные наряды и служебных собак, для проверок и осмотра транспортных средств использовались все имеющиеся современные технические средства. Кроме того, особое внимание уделялось гражданам, которые являются выходцами из стран миграционного риска.

Также в период праздничных дней на усиленном контроле находилось функционирование контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил и на админграницах с ВОТ АР Крым. Сейчас все КПВВ работают в штатном режиме без ограничений.

С начала 2019 года сотрудники Госпогранслужбы уже оформили 1,2 миллиона человек и 200 тыс. транспортных средств. Кроме того, выполнено более 600 поручений уполномоченных государственных органов, реализовано 50 срабатываний базы Интерпола. Также пограничники обнаружили 40 недействительных и поддельных паспортных документов, задержали 60 человек за незаконное пересечение государственной границы и предотвратили 20 попыток незаконного перемещения через границу товаров на общую сумму 555 тыс. гривен.