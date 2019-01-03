Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви Украины.

Сегодня, 5 января, в Стамбуле Предстоятель ПЦУ митрополит киевский Епифаний провел молебен в соборе Святого Георгия. После этого прошла церемония подписания исторического документа.

Для участия в церемонии, кроме предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, прибыли президент Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и ряд политиков.

Завтра, 6 января, после литургии документ об автокефалии вручат митрополиту Епифанию.

В Украине томос будет продемонстрирован 7 января во время литургии митрополита Епифания по случаю Рождества Христова в Софии Киевской. Верующие смогут наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади.

После литургии томос перенесут для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8:00 до 18:00.