Кабмин предусмотрел 1 млрд гривен на реформу начального образования в 2019 году

Кабинет министров Украины в 2019 году выделяет на оснащение учебного пространства в рамках проекта “Новая украинская школа" 1 млрд гривен.

Об этом сообщает в Facebook премьер-министра Украины Владимир Гройсман

Он напомнил, что в 2018 году в Украине началась реформа образования.

"Украинские дети пошли в первый класс “Новой украинской школы”. Согласно концепции реформы также меняется образовательное пространство", - написал Гройсман.

Он отметил, что для первоклассников были приобретены: парты-трансформеры, интерактивные доски, флип-чарты, инвентарь для настольных и подвижных игр, принадлежностей для творчества, ковры, кресла-пуфики, подушки для зоны отдыха.