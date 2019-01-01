Укрзализныця реконструирует станцию Выдубичи в этом году

В 2019 году Укрзализныця осуществит реконструкцию железнодорожной станции Выдубичи для обустройства на ней остановки скоростного поезда «Kyiv Boryspil Express», курсирующий между станциями Киев-Пассажирский и Борисполь-аэропорт. Об этом сообщил руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов.

«Выдубичи - уже сейчас мощный транспортный хаб столицы, интегрирует железную дорогу, метрополитен, автобусный и автомобильный транспорт. После реконструкции станции пассажир, приезжающий сюда, например, метрополитеном, автобусом или электричкой как с центра города, так и из регионов, будет иметь удобную возможность пересесть на скоростной экспресс и менее чем за полчаса добраться в аэропорт «Борисполь», - отметил Евгений Кравцов.

По его словам, поставлена задача создать единое логистическое пространство, интегрировав железнодорожную станцию Выдубичи с метрополитеном и автостанцией, для чего планируется построить новую высокую платформу для остановки «Kyiv Boryspil Express», обустроить переходы, а также реконструировать две существующие платформы и построить над ними навес.

«Сейчас ведутся предпроектные работы и рассматриваются три варианта реконструкции этого транспортного узла, где различные виды транспорта будут объединены в единое целое. В ближайшее время будет избран оптимальный. Но все они предполагают высокие стандарты безопасности и современные элементы логистики, в том числе для маломобильных граждан», - резюмировал Евгений Кравцов.