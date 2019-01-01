Открытый областной фестиваль вертепов и колядок «Рождественский перезвон» состоится 12 января в селе Звановка, - сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Данный фестиваль проводится в Донецкой области третий год подряд и направлен на популяризацию украинских традиций, обрядов, объединение громады вокруг исторических и культурных ценностей.

Программой Фестиваля предусмотрены праздничное шествие по селу Звановка участников, зрителей и всех желающих приобщиться к рождественской сказке, выступления коллективов городов, районов и объединенных территориальных громад области во время праздничного концерта «СхидВертеп».

Зрители смогут приобщиться к интерактивным играм, принять участие в конкурсах, батле и флэшмобе рождественских поздравлений, приобрести себе сувенир на рождественской выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства.

Также во время фестиваля будут работать локации со вкусностями, где каждый желающий может попробовать традиционные рождественские угощения и насладиться праздником. Изюминкой праздника станет выступление приглашенных гостей из города Жовква Львовской области - фольклорного коллектива «Джерело Розточчя».

Всех желающих приглашают присоединиться к празднованию фестиваля вертепов и колядок и почувствовать дух Рождества.