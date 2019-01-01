Фильм «Позывной «Бандерас» покажут на Лондонском кинофестивале

Украинский фильм «Позывной «Бандерас» примет участие в Международном кинофестивале в Лондоне London IFF 2019. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино, передает «Главком».

Фильм поборется за победу сразу в трех номинациях: «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучшая операторская работа в фильме на иностранном языке» и «Лучший исполнитель главной роли в фильме на иностранном языке».

Проект военного детектива «Позывной «Бандерас» от компании «Три-Я-Да продакшн» стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил 19565000 грн государственного финансирования (50% от общей стоимости производства ленты).