В Киеве в ночь на 5 января перекроют движение транспорта на мосту Метро

В Киеве в ночь с 4 на 5 января перекроют движение транспорта на мосту Метро.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, движение транспорта на мосту Метро через Русановский пролив будет закрыто с 00:00 до 05:00 в связи с выполнением ремонтных работ. Движение транспорта будет закрыто в обоих направлениях.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и, по возможности, выбирать другие маршруты движения.