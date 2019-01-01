В Киеве в ночь на 5 января перекроют движение транспорта на мосту Метро

В Киеве в ночь на 5 января перекроют движение транспорта на мосту МетроСегодня, 12:02
В Киеве в ночь с 4 на 5 января перекроют движение транспорта на мосту Метро.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Как отмечается, движение транспорта на мосту Метро через Русановский пролив будет закрыто с 00:00 до 05:00 в связи с выполнением ремонтных работ. Движение транспорта будет закрыто в обоих направлениях.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и, по возможности, выбирать другие маршруты движения.