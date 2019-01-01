МИД рекомендует украинцам воздержаться от посещения южных регионов Таиланда

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от посещения южных регионов Таиланда в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает департамент консульской службы МИД.

"В связи с приближением тропического шторма "Пабук" и ухудшением погодных условий в южных регионах Королевства Таиланд (провинциях Чумпхон, Сурат Тани, Након Си Таммарарт, Пхаталунг, Сонгкла, Паттани, Яла, Наративат, Краби, Транг, Сатун, Пхукет) со 2 по 5 января 2019 года ожидаются сильный ветер и осадки, возможны наводнения, тайфуны, которые могут привести к нарушению работы систем транспортного сообщения, а также перебоям с электро- и водоснабжением", - говорится в сообщении.

МИД рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную бдительность и осторожность, воздержаться в течение указанного периода от посещения прибрежных зон без безотлагательной на то необходимости; отслеживать сообщения соответствующих местных служб, в том числе спасательных, соблюдать их инструкции и указания, следить за новостями, в случае пребывания в опасном регионе, быть готовыми к экстренной эвакуации.