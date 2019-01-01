В ДТП на Волыни велосипедисту оторвало голову

В Нововолынске Волынской области на ул. Княгини Ольги произошло смертельное ДТП утром 2 января.

Под колесами авто погиб велосипедист, 78-летний Виктор Вронский. Мужчина выехал на традиционную утреннюю велозарядку, пишет Голос.

Как отмечает издание, белая или светло-серая иномарка Opel Combi или Renault Kangoo налетела на него сзади и протянула вместе с велосипедом почти 100 метров. Травмы были страшные. Мужчине оторвало голову.

Водитель скрылся с места смертельной аварии. Двигался он в направлении львовской трассы. На машине - разбита правая фара и треснувшее лобовое стекло.

Всех, кто располагает информацией об аварии, просят звонить в полицию по телефону 067 798 52 97 или на 102.