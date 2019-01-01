Более 54 тысяч украинце заболели корью в 2018 году, от осложнений кори умерли 16 человек, - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Это значит, что "побит" "рекордный" показатель заболеваемости за 2006 год, когда заболели 42 724 человека.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 52 неделю 2018 года корью заболели 2154 человек - 865 взрослых и 1289 детей.

Самые высокие показатели заболеваемости в течение года сохранялись в областях, где уровень охвата плановой вакцинацией самый низкий: Львовской (11873 больных), Ивано-Франковской (5617), Закарпатской (4733), Тернопольской (3658), Винницкой (3422) и Черновицкой (3384).

С начала 2018 года от осложнений кори умерли 16 человек: 12 детей и четверо взрослых.

По состоянию на 1 декабря количество детей, которые вовремя получили первую дозу КПК составляет 84,1%, две дозы КПК - 83,9%.

Министерство здравоохранения призывает родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок, и как можно скорее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию. Прививаться по календарю и наверстать пропущенные прививки могут бесплатно все дети до 18 лет, а также взрослые из групп риска - военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики.

По состоянию на 27 декабря 2018 в Украине есть более 812 тыс. доз вакцин против кори, паротита и краснухи, включая 392 тыс. доз вакцин КПК производства США, которые были направлены в регионы Украины.

Напомним, эпидемия кори длится в Украине уже более года. До сих пор рекордным по количеству заболевших был 2006 год: тогда вирусом переболели более 42 тыс. украинцев.