Горняки шахты на Донетчине объявили голодовку

В среду, 2 января, часть работников шахты «Кураховская» госпредприятия «Селидовуголь» начали голодовку с требованием выплатить зарплату за 5 месяцев.

Об этом сообщил глава Независимого союза профсоюзов Украины Михаил Волынец.

По его информации, в голодовке участвуют пятеро человек: главный геолог Елена Дорда, участковый маркшейдер Андрей Нечипорук, работница углехимической лаборатории № 3 Татьяна Анайко и две пробоотборницы обособленного подразделения шахты Наталья Медникова и Екатерина Богдан.

Волынец отметил, что сотрудники шахты требуют погасить задолженности по зарплате за июнь (частично), сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2018 года.