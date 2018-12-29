Гройсман: Перерасчет пенсий будет осуществляться автоматически

В этом году в Украине впервые будет осуществлен перерасчет пенсий в автоматическом режиме на основе четкой формулы, учитывающей показатель средней зарплаты и уровня инфляции. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

«В январе у нас будет перерасчет пенсий для военных пенсионеров, это около 500 тыс. человек. А 1 марта будет массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан. Это будет впервые автоматическая индексация», - сказал Владимир Гройсман.

Он отметил, что отныне индексация будет ежегодной и не будет зависеть от политических решений. Кроме того, идет поиск решения проблемы людей, имеющих большой стаж работы, но которые всю жизнь получали небольшую зарплату, а значит, имеют небольшую пенсию.

При этом основой всех изменений, по словам главы правительства, будут возможности экономики.

«Основой всех изменений должна быть сильная и открытая экономика», - сказал Владимир Гройман.