В Закарпатской области из-за непогоды обесточены более 40 населенных пунктов

В результате сильных снегопадов более 40 населенных пунктов в Закарпатской области остались без электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, по состоянию на 2 января от электроснабжения отключен 41 населенный пункт, из них 12 полностью и 29 частично, в Хустском, Иршавском, Тячевском и Виноградовском районах области.

Отмечается, что в некоторых районах области налипание снега вызвало падения деревьев на дороги и придомовые территории.

"Также спасатели оказывали помощь водителям транспортных средств, которые из-за гололеда не могли преодолеть сложные участки дорог", - добавили в ведомстве.