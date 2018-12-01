В Мирнограде избежали затопления города канализационными стоками

Оперативное восстановление коллектора помогло предотвратить затопление Мирнограда канализационными стоками.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Компания "Вода Донбасса"».

Работы повышенной опасности по замене аварийного участка коллектора под автодорогой провели аварийно-восстановительные бригады на этой неделе.

«Коллектор диаметром 1000 мм передает стоки города Покровска и частично города Мирнограда, и введен в эксплуатацию с 1983 года. Последний капитальный ремонт коллектора производился в 1998-1999 годах. В ходе ремонта был вскрыт грунт, демонтирован поврежденный участок трубы и кожух, уложена труба длиной 33 м, также было установлено железобетонное кольцо», – говорится в сообщении.

После завершения аварийных мероприятий была засыпана траншея объемом 110 куб. м.

Отмечается, что ремонт выполнялся в крайне неблагоприятных погодных условиях: дождь, переходящий в снег, низкая температура воздуха, промерзший грунт.