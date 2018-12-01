"Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах Украины

По состоянию на утро 28 декабря в Украине обеспечен проезд по дорогам государственного значения.

Об этом сообщает "Укравтодор".

Сообщается, что покрытие на дорогах в большинстве областей мокрое и частично заснеженное. В ночное время периодически возникали сложности в движении в Полтавской области (М-22 Полтава - Александрия, Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь в Кременчугском районе и Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка в районе города Кобеляки).

Сейчас проезд на дорогах государственного значения обеспечен, заторов в движении нет. На дорогах М-03 Киев - Харьков - Должанский и М-22 Полтава - Александрия в Полтавской области значительное количество грузовых автомобилей припарковано на стоянках.