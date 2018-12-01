Все захваченные РФ украинские моряки назвали себя военнопленными

Все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что они военнопленные, сообщил адвокат Николай Полозов.

«По состоянию на 27.12.2018 все 24 военнопленные украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня», - написал он в Facebook.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Им грозит до 6 лет лишения свободы.