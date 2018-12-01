На Львовщине в электричке произошла массовая драка

Вчера, 25 декабря, около 11:00 во Львовской области в электропоезде сообщением Львов-Здолбунов произошла массовая драка, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

В Бугское отделение полиции поступило сообщение о том, что поезд, в первом вагоне которого находятся правонарушители, прибывает на станцию ​​в пгт Красное.

На место происшествия оперативно приехала группа реагирования патрульной полиции Бугского отделения полиции. Во время установления всех обстоятельств происшествия и лиц правонарушителей, один из участников драки внезапно нанес полицейской удары по лицу и голове.

Капитана полиции госпитализировали, у нее диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы тела.

Правонарушителя, который нанес телесные повреждения сотруднику полиции при исполнении профессиональных обязанностей, задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 47-летний житель Бугского района. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Правоохранители также установили личности всех причастных к совершению хулиганских действий в поезде пригородного сообщения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По этим фактам открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы) и по ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство, - санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет).