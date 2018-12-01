В Одесской области вводят запрет на продажу алкоголя ночью

Начиная с 25 декабря, в Балте вступает в силу запрет на продажу напитков, содержащих алкоголь в ночное время, пишет od-news.com.

Теперь эту категорию товара запрещено продавать, начиная с 22:00 и до 08:00 утра. Однако это ограничение коснулось лишь магазинов и прочих объектов, занимающихся розничной торговлей.

В кафе, ресторанах и прочих заведениях можно будет как и раньше заказывать алкоголь в любое время суток. Также учли праздничные дни, когда запрет перестает действовать и можно будет приобрести в магазине алкогольные напитки.

Пока данное ограничение действует в Балтском районе, но может распространиться и на другие районы.