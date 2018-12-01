ГФС нашла нарушения во всех проверенных кафе и ресторанах

В течение курортного сезона 2018 года подразделения аудита Государственной фискальной службы провели 1609 фактических проверок мест массового отдыха граждан.

Как сообщает пресс-служба ГФС, во всех случаях установлены нарушения требований действующего законодательства, за которые к субъектам хозяйствования применены 20,6 млн грн штрафных (финансовых) санкций.

Чаще всего проверки выявляли следующие нарушения:

606 фактов неоприходования наличности (применена 11,4 млн грн штрафных санкций);

391 факт торговли алкогольными напитками и табачными изделиями с нарушением установленного действующим законодательством порядка – торговли без соответствующей лицензии (5,7 млн грн штрафных санкций);

341 факт торговли неоприходованными товарами (3,3 млн грн штрафных санкций);

302 факта неприменения регистраторов расчетных операций при проведении наличных расчетов (0,2 млн грн штрафных санкций).

Также в течение курортного сезона во время проведения фактических проверок проведено 168 хронометражей, по результатам которых наблюдается среднедневное увеличение наличной выручки на хозяйственных объектах до 2 раз.

Так, работниками Главного управления ГФС в Одесской области проведена фактическая проверка ресторана, где осуществляет хозяйственную деятельность физическое лицо - предприниматель «Г», и установлено неоприходование наличных средств, неведение в установленном порядке учета товаров и необеспечение соответствия сумм наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете регистратора расчетных операций. За установленные нарушения к субъекту хозяйствования применены штрафные санкции на общую сумму 362,6 тыс. гривен.

Фактической проверкой ресторана ООО «К», проведенной сотрудниками ГУ ГФС в Киевской области, установлено неприменение регистратора расчетных операций при проведении наличных расчетов, неведение учета товаров и неоприходование наличных средств в кассе предприятия. По результатам проверки общая сумма штрафных санкций составила 86,7 тыс. гривен.

Проверкой кафе физического лица-предпринимателя «Р», проведенной работниками ГУ ГФС в Херсонской области, Автономной республике Крым и г. Севастополе, установленп торговля алкогольными напитками без приобретения соответствующей лицензии и неведение в установленном порядке учета товаров. К субъекту хозяйствования применены штрафные (финансовые) санкции на общую сумму 40,1 тыс. гривен.