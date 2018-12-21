В Павлограде в помещение банка бросили гранату

В Павлограде Днепропетровской области мужчин бросил гранату в помещение банка, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Полицейскими установлено, что 23 декабря около 9 вечера у здания банка на ул. Центральной мужчина бросил в помещение банка гранату - предварительно РГД-5.

38-летний мужчину, который обоснованно подозревается в совершении взрыва, задержан в порядке ст. 208 УПК.

Во время обыска по месту его проживания полицейские изъяли еще одну гранату РГД-5, тубус от гранатомета, тротиловая шашка и стреляные гильзы.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.