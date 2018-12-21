Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Совет Европейского Союза продлил экономические санкции против России до 31 июля 2019 года, - сообщает "Левый берег" со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Отмечается, что 14 декабря президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проинформировали о ситуации с выполнением Минских соглашений, с чем связан срок действия санкций.

Ввиду отсутствия прогресса Европейский Совет принял политическое решение о продлении экономических санкций. 21 декабря Совет утвердил это решение посредством письменной процедуры единогласно, как это предусмотрено правилами для всех подобных решений.

Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Эти меры были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине, а затем усилены в сентябре 2014 года.

Данное решение продлевает срок действия следующих экономических санкций:

- ограничение доступа на первичные и вторичные рынки капитала ЕС для 5 российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм;

- наложение экспортного и импортного запрета на торговлю оружием;

- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Эти экономические санкции дополняются действием других ограничительных мер ЕС, введенных в ответ на кризис в Украине, а именно:

- индивидуальные ограничительные меры, т.е. запрет на выдачу визы и замораживание активов, действуют в отношении 164 физических и 44 юридических лиц сроком до 15 марта 2019 года;

- ограничительные меры в ответ на неправомерную аннексию Крыма и Севастополя действуют только на территории Крыма и Севастополя с роком до 23 июня 2019 года.

"19 марта 2015 года Европейский Совет связал срок действия санкций с полным выполнением Минских соглашений, что, как предполагалось, должно было произойти до 31 декабря 2015 года. Поскольку этого не случилось, санкции продолжают действовать", - отмечается в сообщении.