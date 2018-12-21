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Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Сегодня, 10:51 citynews.net.ua | Напечатать

Совет Европейского Союза продлил экономические санкции против России до 31 июля 2019 года,  - сообщает "Левый берег" со ссылкой на сайт Совета ЕС. 

Отмечается, что 14 декабря президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проинформировали о ситуации с выполнением Минских соглашений, с чем связан срок действия санкций. 

Ввиду отсутствия прогресса Европейский Совет принял политическое решение о продлении экономических санкций. 21 декабря Совет утвердил это решение посредством письменной процедуры единогласно, как это предусмотрено правилами для всех подобных решений. 

Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Эти меры были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине, а затем усилены в сентябре 2014 года. 

Данное решение продлевает срок действия следующих экономических санкций: 

- ограничение доступа на первичные и вторичные рынки капитала ЕС для 5 российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм; 

- наложение экспортного и импортного запрета на торговлю оружием; 

- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; 

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти. 

Эти экономические санкции дополняются действием других ограничительных мер ЕС, введенных в ответ на кризис в Украине, а именно: 

- индивидуальные ограничительные меры, т.е. запрет на выдачу визы и замораживание активов, действуют в отношении 164 физических и 44 юридических лиц сроком до 15 марта 2019 года; 

- ограничительные меры в ответ на неправомерную аннексию Крыма и Севастополя действуют только на территории Крыма и Севастополя с роком до 23 июня 2019 года. 

"19 марта 2015 года Европейский Совет связал срок действия санкций с полным выполнением Минских соглашений, что, как предполагалось, должно было произойти до 31 декабря 2015 года. Поскольку этого не случилось, санкции продолжают действовать", - отмечается в сообщении. 


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