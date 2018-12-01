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На Буковине пограничники со стрельбой остановили авто, прорывавшееся к границе

Сегодня, 16:32 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера, 20 декабря, в Черновицкой области пограничники применили оружие для остановки автомобиля, двигавшегося в сторону государственной границы, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Пограничники Черновицкого отряда обнаружили автомобиль Mitsubishi британской регистрации, который двигался в сторону государственной границы на большой скорости.

На законное требование правоохранителей остановиться, водитель не отреагировал, а наоборот начал увеличивать скорость, подвергая опасности военнослужащих.

Для остановки транспортного средства правоохранителям пришлось применить оружие с предупредительными выстрелами вверх и по колесам авто. Пробив колеса, пограничники остановили транспортное средство. В салоне авто находились два жителя населенного пункта Красноильск.

Стоит отметить, что один из мужчин уже неоднократно привлекался к административной ответственности за сопротивление пограничным нарядам и участвовал в провокационных действиях по отношению к охранникам границы. Кроме того, внешне поведение местных жителей было с явными признаками алкогольного или наркотического опьянения. Их состояние установит соответствующая экспертиза.

В отношении водителя и пассажира составлены протоколы по ст. 185-10 КУоАП» («Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего»). Правонарушителей передали в Нацполиции. 


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