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На Одесчине из-за гололеда столкнулись 10 автомобилей

Сегодня, 15:16 citynews.net.ua | Напечатать

На Одесчине из-за гололеда столкнулись 10 автомобилейВ Одесской области на отрезке дороги Киев-Одесса протяженностью примерно 20 км произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых столкнулись более десяти транспортных средств, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Так, на затяжном спуске у села Знаменка Ивановского района в связи со сложными погодными условиями (туман, гололед) произошло столкновение между грузовиком и автомобилем «Таврия». В результате ДТП пострадали три человека, которые сейчас госпитализированы. Один из них - пассажир «Таврии» - в тяжелом состоянии.

На незначительном расстоянии от места этой аварии не справился с управлением водитель рейсового автобуса, в результате чего транспортное средство перевернулось. Одна из пассажирок получила незначительные телесные повреждения. Ей была оказана медицинская помощь прямо на месте происшествия.

На этом же участке, повредив «отбойник», съехал на обочину грузовой автомобиль. Пострадавших нет.

Чуть дальше столкнулись и вылетели на обочину еще два грузовика. Пострадавших нет.

А на расстоянии примерно 20 км от места последней аварии столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi и грузовой Mercedes Sprinter. В результате столкновения никто не пострадал.


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