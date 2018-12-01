Сенцова выписали из медчасти колонии

Сенцова выписали из медчасти колонииСегодня, 14:59
Украинского политзаключенного Олега Сенцова выписали из медицинской части колонии. Об этом сообщают росСМИ.
В РФ заявляют, что состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное.
"В соответствии с рекомендациями лечащего врача он (Сенцов, - ред.) переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания", - сообщили в региональном управлении ФСИН.
"Сенцов может привлекаться к труду согласно ст. 103, ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ", - добавили в ведомстве.