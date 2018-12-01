Сенцова выписали из медчасти колонии

Украинского политзаключенного Олега Сенцова выписали из медицинской части колонии. Об этом сообщают росСМИ.

В РФ заявляют, что состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное.

"В соответствии с рекомендациями лечащего врача он (Сенцов, - ред.) переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания", - сообщили в региональном управлении ФСИН.

"Сенцов может привлекаться к труду согласно ст. 103, ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ", - добавили в ведомстве.