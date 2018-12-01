Ученица в Черноморске применила перцовый газовый баллончик в школе

Ученица одной из школ Черноморска применила перцовый газовый баллончик, в результате чего пострадали четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Сообщение от директора одной из общеобразовательных школ о ЧП поступило днем 19 декабря.

Учеников эвакуировали.

Четверо школьников были направлены в больницу, где им поставили диагноз «острое респираторное отравление неизвестного происхождения», оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

Согласно заключению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в помещении школы распылили перцовый газовый баллончик.

Сотрудники полиции установили, что к этому причастна 13-летняя ученица этой школы.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей девушки к административной ответственности по ч.4 ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.