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В Херсонской области из колонии сбежал осужденный

Сегодня, 10:16 citynews.net.ua | Напечатать

Полиция Херсонской области разыскивает осужденного, который совершил побег из исправительной колонии №90.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сейчас на территории области введен оперативный план "Сирена".

"Сегодня ночью в Херсоне с "Северной исправительной колонии (№90)" совершил побег осужденный Чекан Виктор Викторович, 09.02.1990 года рождения. Приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, черные густые брови, уши оттопыренные, темные волосы, имеет залысины, глаза карие", - говорится в сообщении.

Указано, что из особых примет заключенного - шрамы на ладони правой руки длиной около 3 см и правой брови длиной 2 см.


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