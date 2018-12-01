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Белорусская церковь запретила своим прихожанам молиться в ПЦУ

Сегодня, 18:27 citynews.net.ua | Напечатать

Белорусская православная церковь запретила своим прихожанам участвовать в таинствах новообразованной Православной церкви Украины.

Об этом в комментарии Радио Свобода сказал официальный представитель Белорусского православной церкви Сергей Лепин.

Также он сказал, что белорусские православные "не могут принимать участия" в богослужениях ПЦУ.

По словам Лепина, Белорусская православная церковь относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Российская православная церковь.

Представитель БПЦ сказал, что руководство церкви не направляло поздравления предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

На вопрос, будут ли поддерживаться контакты БПЦ с ПЦУ, Лепин ответил: "Какие контакты? Обычные добрососедские контакты. Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но определенные вопросы все же отдельно. Ни о каких канонических, литургических отношениях речь не идет. Они даже невозможны с этой церковью".

"Это означает, что мы не относимся к ним как к церкви-сестре. А мы относимся к ним как к представителям, видимо, другой конфессии. Так же, как к католикам, униатам или как к каким-нибудь раскольникам", - сказал представитель БПЦ.

Лепин считает, что позиция БПЦ относительно ПЦУ не отразится на государственных белорусско-украинских отношениях.


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