Первый сельский приход на Буковине перешел в ПЦУ

Сегодня, 19 декабря, около сотни человек в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Шишковцы Черновицкой области решили перейти из Московского патриархата в единую Православную церковь Украины.

Об этом изданию АСС рассказал главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой ОГА Сергей Бухаров.

За присоединение к ПЦУ проголосовали все, кроме одного прихожанина.

Решение людей поддержал и священник протоиерей Дмитрий Ходан. Событие состоялось под председательством архиепископа Черновицкого и Хотинского Германа.

Это первая община в Черновицкой области, которая присоединилась к ПЦУ.