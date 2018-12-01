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В Украине будут штрафовать за буллинг

Вчера, 18:04 citynews.net.ua | Напечатать

За психологическое насилие и травлю в украинских школах теперь будут штрафовать. За изменения в некоторые законодательные акты по поводу противодействия буллингу №8584 во втором чтении и в целом проголосовали 228 депутатов.

Об этом сообщает LIGA.net.

Предусмотрено, что буллинг - это насилие участников учебного процесса в отношении малолетнего или несовершеннолетнего. За это можно получить штраф от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы от 20 до 40 часов.

За повторное правонарушение или групповой буллинг предусмотрен штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы от 40 до 60 часов.

Если правонарушение совершают малолетние, штраф за них платят родители. Если руководитель учебного заведения не сообщил о буллинге в полицию, он также должен будет заплатить штраф от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов или отработать на исправительных работах до одного месяца.


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