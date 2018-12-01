Украина настаивает на размещении миссия ОБСЕ в Азовском море

Украина настаивает на размещении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Азовском море и прилегающих территориях.

Об этом сообщила заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко у себя в Facebook.

«Мы настаиваем на присутствии мониторинговой миссии СММ в акватории Азовского моря. Мандат ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины, поэтому важно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий, которые должны быть свободны от тяжелого оружия и техники согласно Минским договоренностям. Единственная страна, которая это блокирует – это РФ», – написала она.

Она призвала Парламентскую ассамблею ОБСЕ провести на следующей сессии специальные дебаты относительно милитаризации Азова.