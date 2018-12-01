В Донецкой области грузовик столкнулся с легковым автомобилем, есть погибшие

В Донецкой области сегодня утром, 18 декабря 2018 года, грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как отмечается, авария произошла сегодня около девяти утра на перекрестке улиц О.Тихого и Тальяти в с. Алексеево-Дружковке.

"Двигаясь по трассе Дружковка-Константиновка в с. Алексеево-Дружковка, водитель грузового автомобиля ГАЗ столкнулся с автомобилем "Хюндай-Гетц". Оказавшись в этот момент на перекрестке при повороте налево, водитель грузовика не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю, который двигался во встречном направлении. Легковушку вынесло за пределы проезжей части, где она совершил наезд на женщину, которая стояла возле пешеходного перехода, и въехала в столб с опорой электропередач", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля и 46-летняя местная жительница.

По факту аварии возбуждено дело по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).