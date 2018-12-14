Полиция вчера, 16 декабря 2018 года, задержала одного из заказчиков убийства "Сармата" (участника АТО Виталия Олешко).

Об этом сообщает 1-й заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

По информации Аброськина, злоумышленника задержали в международном аэропорту "Харьков".

"Вчера при попытке пересечь границу в международном аэропорту "Харьков" сотрудники уголовной полиции задержали жителя Днепра, который обоснованно подозревается и является одним из заказчиков убийства общественного деятеля, участника АТО Виталия Олешко, который был убит 31.07.2018 года в Бердянске", - написал Аброськин.