Порошенко назвал условие продления военного положения

Военное положение в Украине не будет продлено после завершения 30-дневного срока его действия 26 декабря, если не будет полномасштабного вторжения России.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, сообщает «Украинская правда».

«Если не произойдет полномасштабного вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины, за пределами линии соприкосновения, военное положение продлено не будет, и начнется подготовка к выборам президента», – сказал он.

Порошенко подчеркнул, что его принципиальной позицией является то, что военное положение не должно препятствовать проведению выборов.