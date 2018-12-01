В Краматорске запустили приложение для отслеживания коммунального общественного транспорта онлайн

Мобильное приложение DozoR City, позволяющее отслеживать движение коммунального пассажирского транспорта, запустили сегодня в Краматорске.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета в Фейсбуке.

Приложение разработано в рамках внедрения Автоматизированной системы диспетчерского управления городским пассажирским транспортом.

Официальная презентация приложения и его возможностей состоится на следующей неделе.

Скачать мобильное приложение можно с помощью Google Play или App Store.

Ранее сообщалось, что для удобства пассажиров и возможности отслеживать движение транспорта в онлайне, троллейбусы и автобусы КП КТТУ оснастили GPS навигацией.