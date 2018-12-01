В Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка

В Харькове умерла от гриппа 9-летняя девочка.

Как сообщает UA:Харьков со ссылкой на заместителя директора департамента здравоохранения ХОГА Галину Сироштан, трагедия произошла 1 декабря.

Девочка скончалась в машине скорой помощи.

По словам Сироштан, экспертиза подтвердила, что ребенок болел гриппом.

«Высеяли вирус гриппа. Патологический материал, который забрали после судебно-медицинской экспертизы, - высеялся сезонный грипп», - отметила чиновник.