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64-летнего жителя Волыни осудили за сепаратизм в «Одноклассниках»

Сегодня, 13:02 citynews.net.ua | Напечатать

Луцкий горрайонный суд приговорил 64-летнего жителя Волынской области к 3 годам лишения свободы с установлением однолетнего испытательного срока условно за сепаратистские публикации в российской социальной сети «Одноклассники». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Волынской области.

«Гражданин, используя компьютерное оборудование и средства мобильной связи, зарегистрировал электронную страницу под сетевым псевдонимом в российской социальной сети «Одноклассники» и размещал там публичные призывы о необходимости «освобождения» войсками Российской Федерации территории Украины от проукраински настроенного населения», - говорится в сообщении.

После разоблачения обвиняемый раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления, и суд учел это при определении ему меры наказания.

Признав мужчину виновным в совершении преступления, Луцкий горрайонный суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с установлением 1-летнего испытательного срока.


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