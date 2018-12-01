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С главной елки Черноморска украли гирлянду

Сегодня, 12:37 citynews.net.ua | Напечатать

С главной елки Черноморска украли гирляндуПо факту кражи гирлянды с главной елки Черноморска начато уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Об исчезновении новогоднего украшения правоохранители узнали во время мониторинга интернета.

Пока никаких заявлений по этому поводу в полицию не поступало. Несмотря на это, по факту кражи работниками Черноморского ОП начато уголовное производство по статье 185 Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия, суммы нанесенного материального ущерба и лица, совершившие правонарушение.


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