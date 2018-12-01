Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

В Украине по состоянию на утро 14 декабря в ряде областей продолжаются осадки в виде снега, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что продолжаются осадки в виде небольшого снега в Киевской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Волынской, Одесской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Николаевской областях.

"Транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено. На дорогах местами гололедица", - уточнили в ГСЧС.

Кроме того, в Киеве в местах прогнозируемого скопления грузового транспорта функционирует 5 мобильных пунктов обогрева.

Также сообщается, что бригады облэнерго продолжают восстанавливать электроснабжение в 40 населенных пунктах в двух областях (Черниговская - 38, Кировоградская - 2).