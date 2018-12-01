Ни в одном регионе при военном положении не ограничены права украинцев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что, несмотря на военное положение, ни в одном регионе Украины не были ограничены права и свободы украинцев. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Так, Турчинов отметил, что введение военного положения дает возможность осуществить полную проверку готовности страны для "противодействия полномасштабной военной агрессии".

"Несмотря на правовой режим военного положения, реализацию комплекса военных и задач по безопасности по подготовке и мобилизации страны для противодействия полномасштабной агрессии, ни в одном регионе не ограничены права и свободы граждан", - отметил он.

По словам секретаря СНБО, сейчас проверяется готовность всех органов власти, прежде всего, силовых структур, для выполнения своих функций в условиях особого периода.

"Отрабатываются мобилизационные задачи и планы, проверяется готовность всех органов власти, прежде всего, силовых структур, для выполнения своих функций в условиях особого периода, происходит проверка территориальной и гражданской обороны, способности быстро перебрасывать большие военные соединения на значительное расстояние на наиболее опасные для потенциального наступления направления", - заявил Турчинов.