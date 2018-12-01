Во Львовской области 2019 год объявили годом Степана Бандеры

Львовский областной совет принял решение провозгласить 2019 год в регионе годом Степана Бандеры. Такое решение депутаты приняли в связи с празднованием в следующем году 110-летия со дня рождения лидера ОУН.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского облсовета.

"Департамент внутренней и информационной политики областной государственной администрации и департамент по вопросам культуры, национальностей и религий облгосадминистрации должны наработать и согласовать с профильной постоянной комиссией областного совета план мероприятий по празднованию года Степана Бандеры", - отмечается в сообщении.

Также депутаты поддержали решение провозгласить 2019 год годом организации украинских националистов с целью надлежащего празднования 90-й годовщины Первого Конгресса украинских националистов.