Центризбирком прекращает сотрудничество с ЦИК РФ

Центральная избирательная комиссия Украины заявила прекращении действия протокола о сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией РФ, сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Учитывая вступление 12 декабря 2018 в силу Закона Украины «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», Центральная избирательная комиссия сообщает о прекращении действия Протокола о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Центральной избирательной комиссией Украины, заключенного 24 февраля 2000, что освобождает комиссию от обязательства по его выполнению», – сказано в сообщении.