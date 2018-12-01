В Киеве метро изменит график из-за футбола

В четверг, 13 декабря, три станции метрополитена изменят режим работы в связи сфутбольным матчем на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, сегодня перед футбольным матчем "Динамо" (Киев) и "Яблонец" (Чехия) на НСК "Олимпийский"с 18:55 до 19:55 станция метро "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" - на выход, "Площадь Льва Толстого" - на вход.

"В это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.

После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход в эти станций. Механизм применяется из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций", - говорится в сообщении