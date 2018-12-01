ВСУ отказался рассматривать дело об отмене законов по «евробляхам»

Верховный Суд отказал в открытии производства по делу по иску ОО «Бюро добрых дел» к Президенту Украины и Верховной Раде Украины о признании противоправными действий ВРУ о принятии в первом чтении и за основу законопроектов «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (регистрационный № 8487 от 15 июня 2018) и «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» (регистрационный № 8488 от 15 июня 2018), признании этих нормативно-правовых актов незаконными и отмене их.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец утверждал, что законопроекты приняты с нарушением регламента Верховной Рады. По мнению истца, Президент Украины должен наложить вето на указанные законопроекты, однако подписал их.

«Верховный Суд пришел к выводу, что юрисдикция административных судов не распространяется на споры о признании противоправными действий или бездействия, отмену законопроектов, если была нарушена установленная Конституцией Украины процедура их рассмотрения, принятия или вступления в силу.

Суд отметил, что Верховная Рада Украины при рассмотрении и принятии законов, что включает в себя все стадии законодательного процесса, не выполняет властных управленческих функций, а реализует свои полномочия по законодательной деятельности. Это касается и полномочий Президента Украины относительно подписания законов, принятых парламентом.

Суд разъяснил, что рассмотрение дела о соответствии Конституции Украины законов Украины, если была нарушена установленная Конституцией процедура их рассмотрения, принятия или вступления в силу, а также о решении вопросов о конституционности законов и других правовых актов Верховной Рады, Президента, Кабинета Министров Украины, Верховной Рады АР Крым отнесено к полномочиям Конституционного Суда Украины.

Постановление может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда в течение пятнадцати дней со дня его подписания.