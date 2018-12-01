Командир катера "Бердянск", который захватила РФ в Керченском проливе, Роман Мокряк считает, что он сам отвечает за то, что происходит на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности.

Об этом сообщил адвокат Илья Новиков в Facebook.

Мокряк заявил следствию, что не будет давать никаких показаний, пока его подчиненных не освободят.

Адвокат также сообщил, что Мокряк требует обращаться с собой и своим экипажем как с военнопленными.

"Командир катера "Бердянск" Роман Мокряк сегодня заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными, и что он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены", - написал Новиков.