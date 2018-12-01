Новая встреча в нормандском формате по Керченскому проливу состоится в январе

Новая встреча в нормандском формате на уровне советников состоится в январе 2019 года.

Об этом сообщил в среду, 12 декабря, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает DW.

Накануне в Берлине прошла аналогичная встреча на уровне внешнеполитических советников ФРГ, Франции, Украины и России.

По словам Зайберта, стороны договорились сохранять конфиденциальность консультаций. Одновременно представитель правительства Германии подчеркнул важность диалога для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.