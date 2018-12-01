В Минфине рассказали, на что потратят финпомощь от ЕС

Средства, предоставленные Украине Европейской комиссией в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС, будут направлены на обеспечение внедрения структурных реформ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Перечень требований, которые Украина должна выполнять, чтобы получать макрофинансовую помощь Евросоюза, содержит обязательства в сфере борьбы с коррупцией, качества государственного управления и налоговой системы, реформы энергетического сектора, социальной политики и корпоративного управления в государственных предприятиях, а также реформы системы управления государственными финансами», - говорится в сообщении.

В Минфине напомнили, что Еврокомиссия предоставила Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% с погашением в апреле 2033 года.