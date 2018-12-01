В оккупированном Крыму более сотни населенных пунктов остались без света

В аннексированном Росией Крыму в связи с непогодой без света остаются более сотни населенных пунктов.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

В частности, по данным подконтрольного России "Крымэнерго", обесточивание произошло в ночь на 12 декабря. Без света сейчас остаются 138 населенных пунктов. Непогода затрагивает 37,9 тыс. жителей Крыма, из них - 11,2 тысячи детей.

Больше всего пострадали жители Джанкойского, Красногвардейского и Нижнегорского районов. Работы по восстановлению электроснабжения осложнены налипанием мокрого снега и гололедицей. Это ограничивает доступ техники к отдельным объектам.

Кроме того, синоптики прогнозируют на территории полуострова в среду, 12 декабря, дожди, местами сильные, а также сильный мокрый снег.