В РФ экс-офицеру ЧФ дали 14 лет за «шпионаж в пользу Украины»

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота РФ Леонида Пархоменко, обвиняемого в госизмене, к 14 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

«Северо-Кавказский окружной военный суд признал Пархоменко виновным в выдаче гостайны РФ, госизмене. Постановил назначить лишение свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима», - огласил судья.

Адвокат Леонида Пархоменко заявил, что обжалует приговор. «Будем подавать апелляцию», - сказал журналистам адвокат Каспар Килафян.

Гособвинитель просил назначить обвиняемому 15 лет лишения свободы.

Пархоменко был задержан и арестован в ноябре 2016 года по подозрению якобы в шпионаже в пользу Украины. Он служил на штабных должностях и уволился с Черноморского флота в 2005 году. Центр общественных связей ФСБ РФ сообщал, что капитан 2-го ранга в запасе Пархоменко якобы передавал украинской спецслужбе сведения о Черноморском флоте, составляющие гостайну. В октябре суд в закрытом режиме начал рассматривать по существу дело экс-офицера.

По версии российских органов предварительного расследования, в период прохождения военной службы по контракту в Вооруженных силах РФ в должности помощника начальника группы войсковой части с декабря 2003 года по декабрь 2005 года Пархоменко имел допуск к сведениям, составляющим государственную тайну и, как сообщили в пресс-службе суда, будучи привлечен к конфиденциальному сотрудничеству (завербован) службами иностранного государства в тот же период в Севастополе за денежное вознаграждение выдавал представителям данной службы сведения, составляющие гостайну.

На судебном заседании Пархоменко виновным себя в госизмене не признал и отрицал свою причастность к передаче представителю иностранного государства сведений, составляющих гостайну.