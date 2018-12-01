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В Украине с 2019 года внедрят электронные медицинские карточки

Сегодня, 18:11 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство охраны здоровья Украины с 2019 года начнет работу с электронными медицинскими карточками. Такая система уже успешно работает во многих странах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в следующем году данные пациента будут заноситься в электронную медицинскую карту, работа которой обеспечивается государством. Данные могут быть собраны из нескольких медучреждений, и благодаря тому, что они хранятся в централизованной системе, в дальнейшем любое заведение здравоохранения и любой врач могут иметь доступ к ним практически в круглосуточном режиме, но в том объеме, который позволил пациент, и который необходим для предоставления медицинских услуг. «Таким образом решается проблема, когда в разных учреждениях у пациента различные карточки и записи, и очень часто ни один из этих наборов документов не содержит исчерпывающей информации о пациенте», – отметили в Минздраве.

Данные для электронной медицинской карты будут отправляться в Центральную базу данных. благодаря этому:

МОЗ Украины и НСЗУ могут обрабатывать обезличенные данные для эффективного управления системой здравоохранения;

НСЗУ может анализировать данные для управления качеством медицинских услуг;

данные гарантированно доступны для пациента и врача, который его обслуживает. Доступ к централизованным данным существует независимо от того, работают серверы в заведении, с которого вносилась информация, есть ли у него связь с Интернетом и т. д.;

учреждения здравоохранения могут переходить из одной МИС на другую без потери ключевых данных, ведь эти данные хранятся в централизованной системе.

Также подчеркивается, что в Украине внедрение электронной медицинской карты будет проходить в несколько этапов.

Первый этап будет реализован в начале 2019 года. Врачи, оказывающих первичную медицинскую помощь, будут вносить данные о визитах пациентов и данные, которые сейчас вносятся в медицинскую карту амбулаторного больного. Также появится возможность выписывать электронные рецепты и электронные направления.

На втором этапе – в середине 2019 года, специалисты, работающие в амбулаториях, смогут вносить в централизованную электронную медицинскую карту консультативные заключения; специалисты диагностических центров вносить результаты наиболее распространенных лабораторных исследований. Также, с середины 2019 года, планируется внедрение электронных листков временной нетрудоспособности.

На третьем этапе, к началу 2020 года, стационары смогут вносить в централизованную электронную медицинскую карту данные, связанные с выпиской пациентов.

«Одновременно с внедрением электронной медицинской карты МОЗ Украины работает над упрощением бумажного документооборота по принципу: данные, сохраненные в электронной форме, не нужно дублировать на бумаге», – уточнили в ведомстве.

Также в Минздраве пояснили, что. учитывая поэтапность внедрения такой системы, в течение определенного времени записи в электронной и бумажной формах будут действовать одновременно.


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